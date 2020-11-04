Муляжи полицейских машин установили на дорогах в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Муляжи автомашин с проблесковыми маячками установлены на аварийно-опасных участках автомобильных дорог в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Полицейские области проводят обследование дорог общего пользования, в том числе трасс республиканского и местного значения.
«За 10 месяцев 2020 года административной полицией совместно с представителями дорожной и коммунальной служб было проведено 1884 обследований. При этом охвачено 14586 км дороги. Для устранения недостатков в адрес дорожных и коммунальных служб выдано 1884 предписаний, на которые были получены ответы по их устранению», - рассказали в ведомстве.
За ненадлежащее содержание автодорог, технических средств, организации дорожного движения и инженерных сооружений полицейскими составлено 145 административных материалов на должностных лиц дорожно-коммунальных организаций.
«В адрес местных исполнительных органов направлено 180 писем по выделению соответствующих средств для совершенствования организации и обеспечения безопасности дорожного движения. В том числе были указаны проблемные вопросы по аварийным мостам и водопропускным трубам на дорогах области, также по участкам дорог, дорожное и земляное полотно которых находится на стадии разрушения», - добавили в полиции.
Для недопущения дорожно-транспортных происшествий, одной из причин которых является нарушение скоростного режима, управлением административной полиции департамента полиции области совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» установлены пять переносных макетов машин с проблесковыми маячками на аварийно-опасных участках автомобильных дорог. Два из них – на автодороге «Нур-Султан-Петропавловск». На крутых поворотах этой же автодороги установлены светодиодные моргающие катафоты.
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