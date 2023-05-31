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Муляжи домашних животных устанавливают на республиканских трассах Казахстана

Редактор:  
Зифа Хабирова
31 Мая 2023, 19:25
Муляжи домашних животных устанавливают на республиканских трассах Казахстана Фото: ru.qaj.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На участках республиканских автотрасс, где зафиксировано наибольшее количество ДТП с участием животных дорожники устанавливают муляжи лошадей и коров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«Специалисты установили порядка 40 новых муляжей животных на аварийно-опасных участках республиканских автодорог Костанайской и Павлодарской регионов. Работы в данных областях проведены впервые. Для того, чтобы муляжи были заметны в ночное время суток и в непогоду на них наклеивают светоотражающие элементы. Макеты в натуральную величину способствуют соблюдению скоростного режима и направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения», - отметила официальный представитель КазАвтоЖола Ляззат Стамгазиева.

Муляжи животных ранее также были установлены на республиканских дорогах Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областей.


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