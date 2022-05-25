25 Мая 2022 12:18

Муляж взрывного устройства нашли в школе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за нежелания учиться 16-летняя учащаяся одной из школ города Кокшетау изготовила муляж взрывного устройства и подбросила в учебное заведение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 24 мая в 17.50 часов в управление полиции города Кокшетау поступила информация о том, что в помещении средней школы – лицея № 2 работником техперсонала обнаружена жестяная банка с проводами.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно – оперативная группа. Специалисты-взрывотехники и кинологи Центра кинологической службы со специально обученными служебно-розыскными собаками провели осмотр внутренних помещений и прилегающей территории учебного заведения. Силами полицейских эвакуированы 20 преподавателей и 10 сотрудников технического персонала школы», - пояснили в ведомстве.

Для безопасности граждан, согласно утверждённому алгоритму действий, принято решение о ликвидации обнаруженного устройства на месте. В этой связи воспроизведен взрыв на безопасном расстоянии с соблюдением необходимых мер безопасности.

«В результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что устройство изготовила одна из учениц школы. Предварительно известно, что мотивом такого поступка стало нежелание учиться в данном учебном заведении», - добавили в ведомстве.

По данному факту проводится дальнейшая проверка. Сотрудниками ювенальной полиции решается вопрос о постановке 16-летней ученицы на профилактический учет.