Мультфильмы о финансовой безопасности покажут в Казахстане

Сегодня ко Дню защиты детей выйдет первая серия популярного мультфильма «Қошқар мен Теке», посвящённая теме финансовых пирамид. Герои расскажут, как распознать подобные схемы и обезопасить себя и своих близких от финансового мошенничества.

Цикл ориентирован на детскую аудиторию и направлен на формирование у подрастающего поколения основ финансовой грамотности и правового сознания.

В последующих сериях будут затронуты такие важные темы, как лудомания, использование дропов, интернет-мошенничество, деятельность незаконных микрофинансовых организаций и т.д.

Премьера первой серии состоится сегодня 1 июня на ведущих телеканалах и в официальных социальных сетях Агентства.