РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Мультфильмы о финансовой безопасности покажут в Казахстане

    Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и порядок» запускает цикл мультфильмов, посвящённый вопросам финансовой безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Цикл мультфильмов, посвящённый вопросам финансовой безопасности, покажут в Казахстане
    Фото: скрин с видео

    Сегодня ко Дню защиты детей выйдет первая серия популярного мультфильма «Қошқар мен Теке», посвящённая теме финансовых пирамид. Герои расскажут, как распознать подобные схемы и обезопасить себя и своих близких от финансового мошенничества.

    Цикл ориентирован на детскую аудиторию и направлен на формирование у подрастающего поколения основ финансовой грамотности и правового сознания.

    В последующих сериях будут затронуты такие важные темы, как лудомания, использование дропов, интернет-мошенничество, деятельность незаконных микрофинансовых организаций и т.д.

    Премьера первой серии состоится сегодня 1 июня на ведущих телеканалах и в официальных социальных сетях Агентства.

    Теги:
    Финансы Дети АФМ Общество
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают