«Мультконцерты» готовит «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Любимые мелодии из мультфильмов исполнит для детей и взрослых камерный оркестр «Астана Опера» под управлением Алихана Идрисова 23 апреля. Один из двух «Мультконцертов» станет благотворительным. На него пригласят малообеспеченные и многодетные семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Музыка из кинофильмов и мультфильмов в оркестровом исполнении в последние годы приобретает все большую популярность. Много лет подряд при аншлаге в «Астана Опера» исполняется программа «Мелодии экрана», идейным вдохновителем которой является дирижер, хормейстер, лауреат международных конкурсов Алихан Идрисов. После успеха саундтреков из кинофильмов, музыкант решил сделать отдельную программу, посвященную исключительно мелодиям из мультипликационных фильмов прошлых лет.

По словам Алихана Идрисова, такая музыка очень часто начинает жить своей жизнью, некоторые песни приобретают большую известность, чем кино или мультфильм.

– Много лет подряд я занимаюсь подготовкой киноконцертов «Мелодии экрана», в которые входит музыка из казахстанских и советских кинофильмов. Причем стараюсь больше популяризировать отечественных композиторов, – рассказал дирижер. – Идея «Мультконцерта» зародилась около года назад, мне захотелось сделать новый проект для детей. Однако я думаю, что он будет интересен и взрослым. В каждом мультфильме заложен смысл, который дети и взрослые видят по-своему.

В программе «Мультконцерта» прозвучат произведения таких композиторов как Нургиса Тлендиев, Асет Бейсеуов, Геннадий Крылов, Владимир Шаинский, Борис Савельев, Геннадий Гладков, Моисей Вайнберг, Евгений Крылатов и других. Благодаря знакомым с ранних лет мелодиям зрители смогут погрузиться в волшебный анимационный мир. Оркестр исполнит мелодии из мультфильмов «Алдар Косе», «Аксак кулан», «Ну, погоди!», «Умка», «Чунга-Чанга», «Приключения кота Леопольда», «Бременские музыканты» (солист Ермек Касым) и многие другие.

Как отмечает автор концерта, большинство современных детей слишком много времени уделяют гаджетам. Поэтому, возможно, для кого-то из маленьких слушателей определенные мультфильмы станут открытием.

– Думаю, для них знакомство с мелодиями из мультиков, на которых выросли мы и наши родители, будет полезно, – говорит музыкант. Эти мультфильмы несут добро, учат заботе о близких, взаимопомощи, сопереживанию и другим гуманным качествам, которых никогда не бывает в избытке.

Стоит отметить, что благотворительность является важным направлением деятельности «Астана Опера». Под патронажем театра находится многодетные семьи, одинокие матери, дети с особенностями и другие социально незащищенные граждане.