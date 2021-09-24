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    09:48, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мультиспиральный компьютерный томограф установили в клинике Карагандинского медуниверситета

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В клинике Медицинского университета Караганды установили современный компьютерный томограф с минимальной лучевой нагрузкой. Он способен выполнять 160 срезов в секунду при обследовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Томограф позволяет обследовать пациентов весом до 205 килограмм. При этом лучевые нагрузки приближены к тем, которые пациент получает при рутинной рентгенографии.

    Бесплатно пройти диагностику на новом аппарате могут стационарные пациенты медучреждения, жители города по онкоквотам и в рамках ОСМС. Также томография доступна на платной основе.

    «Оборудование приобрела компания «Шеврон» в рамках широкомасштабной программы, инициированной Министерством здравоохранения РК, по оказанию гуманитарной помощи Казахстану в борьбе с пандемией. Такие компьютерные томографы закуплены для шести медорганизаций страны», – рассказали в клинике.

    Всего в Карагандинской области теперь 26 кабинетов компьютерной томографии. Но новый аппарат самый современный по техническим возможностям.

    «Ранее в регионе возникали сложности с обследованием детей, для этого требовалось применение анестезии. Новый аппарат решит эту проблему. Он высокоскоростной. Исследования будут занимать минимальное количество времени. Также новый кабинет в значительной степени разгрузит остальные и сделает более доступной медпомощь жителям Октябрьского района Караганды», – отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Бибигуль Тулегенова.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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