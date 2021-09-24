Мультиспиральный компьютерный томограф установили в клинике Карагандинского медуниверситета

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В клинике Медицинского университета Караганды установили современный компьютерный томограф с минимальной лучевой нагрузкой. Он способен выполнять 160 срезов в секунду при обследовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Томограф позволяет обследовать пациентов весом до 205 килограмм. При этом лучевые нагрузки приближены к тем, которые пациент получает при рутинной рентгенографии.

Бесплатно пройти диагностику на новом аппарате могут стационарные пациенты медучреждения, жители города по онкоквотам и в рамках ОСМС. Также томография доступна на платной основе.

«Оборудование приобрела компания «Шеврон» в рамках широкомасштабной программы, инициированной Министерством здравоохранения РК, по оказанию гуманитарной помощи Казахстану в борьбе с пандемией. Такие компьютерные томографы закуплены для шести медорганизаций страны», – рассказали в клинике.

Всего в Карагандинской области теперь 26 кабинетов компьютерной томографии. Но новый аппарат самый современный по техническим возможностям.

«Ранее в регионе возникали сложности с обследованием детей, для этого требовалось применение анестезии. Новый аппарат решит эту проблему. Он высокоскоростной. Исследования будут занимать минимальное количество времени. Также новый кабинет в значительной степени разгрузит остальные и сделает более доступной медпомощь жителям Октябрьского района Караганды», – отметила заместитель руководителя управления здравоохранения Бибигуль Тулегенова.