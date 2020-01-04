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Мультипликационную графику о батырах и исторических местах создадут в СКО

4 Января 2020 18:19
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Мультипликационную графику о батырах и исторических местах создадут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следующем году планируют провести несколько крупных мероприятий по популяризации и изучению археологических памятников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В 2020-м году регион будет отмечать 40-летие поселения Ботай. Директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов рассказал, что планируется экспедиция «Ботай – тарихтың қайнар көзі» - «Ботай – истоки прошлого», реконструкция «Арқа шайқасы».

В следующем году будут проводиться исследования на мавзолее «Кызыл оба» в Уалихановском районе. Р. Мамбеталинов отметил, что лицензию на осуществление археологических работ на памятниках истории и культуры центр получил.

«В связи с празднованием 175-летия Абая будет организован исторический экскурс «Абай – әлемдік тұлға». В течение года будут реализованы проекты: «Smart-наследие» – мультипликационная графика о батырах и исторических местах, «Изучение историко-культурного наследия в образовательном процессе» в школах города и «Киелі жерлер» по разработке туристических маршрутов в Жамбылский и Айыртауский районы», - поделился планами Р. Мамбеталинов.

Он добавил, что планируется сотрудничество с компанией «2ГИС».

«Благодаря сотрудничеству с международным картографическим сервисом памятники Петропавловска и сакральные объекты области можно будет найти с помощью мобильного приложения», - сказал Р. Мамбеталинов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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