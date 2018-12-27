Мультимедийный музейный комплекс планируют открыть в следующем году в Павлодаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мультимедийный музейный комплекс планируют открыть в августе следующего года в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В областном акимате под председательством главы региона Булата Бакауова состоялось заседание рабочей группы по строительству мультимедийного музейного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Историки, музейщики, архитекторы и археологи обсудили, каким должен быть новый музей. Планируется, что он займет площадь в 2,5 тыс квадратных метров и будет состоять из трех блоков - музея естественной истории, музея кочевой цивилизации и этнографического музея.

«Наличие большого музея придает любому городу, а тем более областному центру, статус, то есть с появлением подобного музея имидж Павлодара значительно улучшится, - говорит главный архитектор области Нурлан Какамбетов. - Я считаю, очень удачным место расположения музея, который появится на берегу Иртыша, практически на Центральной набережной».



Строительство нового музея уже начали, однако на период зимних заморозков рабочая группа решила приостановить строительные работы. Также специалисты параллельно занимаются наполнением комплекса.





«Предполагается, что в каждом из трех блоков будет предусмотрен мультимедийный контент - гиды по экспозициям, 3D-реконструкции и так далее, - сказал археолог-исследователь Тимур Смагулов. - Хорошие экспонаты и мультимедийный контент позволят создать современный музейный комплекс. В музее кочевой цивилизации предполагается интерактивная зона, где каждый сможет перевоплотиться в древних людей и попытаться вылепить сосуд, создать предмет текстиля, отлить наконечник стрелы из бронзы или железа. Это нужно, чтобы посетители нового музея почувствовали «живую ткань» истории и посмотрели на это все глазами людей, которые жили десятки и сотни тысяч лет назад».

Аким области отметил, что к созданию музейного комплекса необходимо подходить комплексно, одновременно решая все вопросы. Это касается и благоустройства объекта, и подготовки экскурсоводов, и даже названия для нового музея.



