Мультфильмы TiJi заговорят по-казахски
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества по переводу популярных мультипликационных детских каналов, в частности, телеканала «TiJi», на казахский язык. Это станет важным шагом в деле увеличения детского контента на государственном языке.
«В нынешний информационный век влияние мультфильмов на ребенка особое. В этом направлении у нас в стране проводится большая работа. Одним из ярких проектов этой сферы является перевод популярных детских каналов с мультипликацией на казахский язык с целью увеличения контента на государственном языке, потребляемого детьми. Принимая во внимание опыт вашего канала в реализации подобных проектов и количество языков вещания, мы очень рады, что вы приняли наше предложение», — отметила министр А.Балаева.
Участники встречи выразили готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, подтвердив намерения об укреплении и дальнейшем налаживании взаимовыгодных отношений.