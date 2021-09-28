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    18:10, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мультфильмы TiJi заговорят по-казахски

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась плодотворная встреча министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с директором по международной дистрибуции портфеля телеканалов и радиостанций компании «Groupe M6» Жан-Рене Окутюрье и директором по международной дистрибуции, генеральным директором ООО «ЛТИ Восток» Марией Жабиной-Пантелик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества по переводу популярных мультипликационных детских каналов, в частности, телеканала «TiJi», на казахский язык. Это станет важным шагом в деле увеличения детского контента на государственном языке.

    «В нынешний информационный век влияние мультфильмов на ребенка особое. В этом направлении у нас в стране проводится большая работа. Одним из ярких проектов этой сферы является перевод популярных детских каналов с мультипликацией на казахский язык с целью увеличения контента на государственном языке, потребляемого детьми. Принимая во внимание опыт вашего канала в реализации подобных проектов и количество языков вещания, мы очень рады, что вы приняли наше предложение», — отметила министр А.Балаева.

    Участники встречи выразили готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, подтвердив намерения об укреплении и дальнейшем налаживании взаимовыгодных отношений.


    Теги:
    Культура СМИ Общество МИОР
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