Мультфильмы TiJi заговорят по-казахски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась плодотворная встреча министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с директором по международной дистрибуции портфеля телеканалов и радиостанций компании «Groupe M6» Жан-Рене Окутюрье и директором по международной дистрибуции, генеральным директором ООО «ЛТИ Восток» Марией Жабиной-Пантелик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества по переводу популярных мультипликационных детских каналов, в частности, телеканала «TiJi», на казахский язык. Это станет важным шагом в деле увеличения детского контента на государственном языке.

«В нынешний информационный век влияние мультфильмов на ребенка особое. В этом направлении у нас в стране проводится большая работа. Одним из ярких проектов этой сферы является перевод популярных детских каналов с мультипликацией на казахский язык с целью увеличения контента на государственном языке, потребляемого детьми. Принимая во внимание опыт вашего канала в реализации подобных проектов и количество языков вещания, мы очень рады, что вы приняли наше предложение», — отметила министр А.Балаева.

Участники встречи выразили готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, подтвердив намерения об укреплении и дальнейшем налаживании взаимовыгодных отношений.