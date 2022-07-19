19 Июля 2022 12:16

Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека

На мой взгляд, известная и распространяемое утверждение о том, что произведения культуры могут сильно повлиять на сексуальную ориентацию детей или еще что-то там – это большая ошибка XIX века, связанная с успехом произведения «Страдания юного Вертера» после которого началась волна самоубийств или там еще других произведений типа «Что делать?» Чернышевского.

Надо сказать, что люди в XIX веке были очень впечатлительны и, мягко говоря, глуповаты. Поэтому на них все это действовало сильно. То есть по нашим меркам они были ужасно легковерны. Почему-то вот этот тезис потом перешел в советское время и теперь перешел к нам. То есть уверения в том, что литературные или художественные произведения могут на что-то влиять, оно почему-то до сих пор осталось. Хотя на самом деле особо никакого влияния нет. Дело в том, что тогда люди просто читали одну книжку в пять лет и это для них было гигантское событие и так далее. Сейчас поток информации гораздо больше и соответственно устойчивости к этому больше. Поэтому все эти запреты - очевидная глупость. Насколько я понимаю, нет там никаких государственных запретов, а просто сам прокатчик не захотел показывать мультфильм, побоявшись скандала.