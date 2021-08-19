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Мулькинова и Аман завоевали «бронзу» юниорского ЧМ по женской борьбе
19 Августа 2021 22:00
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УФА. КАЗИНФОРМ - Две представительницы команды Казахстана по женской борьбе завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата мира в Уфе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Успеха добились Дильназ Мулькинова (до 76 килограммов) и Мадина Аман (до 59 килограммов).
Аман в схватке за третье место досрочно выиграла у Анны Шелл (Венгрия). Мулькинова также стала обладательницей «бронзы» до завершения основного времени встречи - она оказалась сильнее Одбаг Улзиибат (Монголия).
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