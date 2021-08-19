+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мулькинова и Аман завоевали «бронзу» юниорского ЧМ по женской борьбе

19 Августа 2021 22:00
Поделиться:
Мулькинова и Аман завоевали «бронзу» юниорского ЧМ по женской борьбе

УФА. КАЗИНФОРМ - Две представительницы команды Казахстана по женской борьбе завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата мира в Уфе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Успехи, трудности и перспективы североказахстанского волейбола
«Шахтер» вел в счете и за две минуты проиграл «Маккаби» в матче Лиги Конференций Столичные спортсмены пожелали паралимпийцам победы Волонтеры столицы направили видеообращение паралимпийским спортсменам

Успеха добились Дильназ Мулькинова (до 76 килограммов) и Мадина Аман (до 59 килограммов).

Аман в схватке за третье место досрочно выиграла у Анны Шелл (Венгрия). Мулькинова также стала обладательницей «бронзы» до завершения основного времени встречи - она оказалась сильнее Одбаг Улзиибат (Монголия).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Успехи, трудности и перспективы североказахстанского волейбола
«Шахтер» вел в счете и за две минуты проиграл «Маккаби» в матче Лиги Конференций
Столичные спортсмены пожелали паралимпийцам победы
Волонтеры столицы направили видеообращение паралимпийским спортсменам
Популярное
1 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
2 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
3 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
4 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
5 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
6 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Читайте также
Успехи, трудности и перспективы североказахстанского волейбола
Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдёт на карагандинском стадионе без зрителей
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив