Мулькинова и Аман завоевали «бронзу» юниорского ЧМ по женской борьбе

УФА. КАЗИНФОРМ - Две представительницы команды Казахстана по женской борьбе завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата мира в Уфе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха добились Дильназ Мулькинова (до 76 килограммов) и Мадина Аман (до 59 килограммов).

Аман в схватке за третье место досрочно выиграла у Анны Шелл (Венгрия). Мулькинова также стала обладательницей «бронзы» до завершения основного времени встречи - она оказалась сильнее Одбаг Улзиибат (Монголия).