Мукият Жармухаметулы назначен заместителем председателя Народного правительства СУАР

Наш соотечественник Мукият Жармухаметулы назначен на должность заместителя председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает портал «Тянь-Шань», 8 мая в Урумчи прошло X заседание постоянного комитета XIV Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. После голосования было принято решение о назначении Мукията Жармухаметулы на должность заместителя председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района. Затем состоялась церемония принятия присяги.

Мукият Жармухаметулы родился в 1967 году в районе Жеменей Алтайской области КНР. Учился в центральной партийной школе. Ранее работал на должностях заместителя руководителя постоянного комитета Собрания народных представителей СУАР и председателя Федерации профсоюзов СУАР, заместителя председателя Всекитайской федерации профсоюзов.