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    19:43, 10 Май 2024 | GMT +6

    Мукият Жармухаметулы назначен заместителем председателя Народного правительства СУАР

    Мукият Жармухаметулы
    Фото: ts.cn / Kazinform

    Наш соотечественник Мукият Жармухаметулы назначен на должность заместителя председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщает портал «Тянь-Шань», 8 мая в Урумчи прошло X заседание постоянного комитета XIV Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. После голосования было принято решение о назначении Мукията Жармухаметулы на должность заместителя председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района. Затем состоялась церемония принятия присяги. 

    Мукият Жармухаметулы родился в 1967 году в районе Жеменей Алтайской области КНР. Учился в центральной партийной школе. Ранее работал на должностях заместителя руководителя постоянного комитета Собрания народных представителей СУАР и председателя Федерации профсоюзов СУАР, заместителя председателя Всекитайской федерации профсоюзов.

    Теги:
    Соотечественники Китай Кандасы Мировые новости
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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