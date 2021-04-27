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    14:07, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Мукасан Шахзадаев стал художественным руководителем «Алматы Әуендері»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-солист группы «Нур-Мукасан» Мукасан Шахзадаев назначен художественным руководителем КГКП «Алматы Әуендері», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Певец Мукасан Шахзадаев назначен художественным руководителем учреждения «Әуендері Алматы», - сообщили в управлении культуры города Алматы.

    Мукасан Шахзадаев родился 1 января 1972 года в Таласском районе Жамбылской области. Он является заслуженным деятелем Казахстана, лауреат премии Союза Молодежи Казахстана. В 1989 году окончил Таразское культурное училище. В 1990 году окончил музыкальный факультет Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауэзова (бывший Шымкентский институт педагогической культуры имени аль-Фараби).

    В 1990 году создал дуэт «Нур-Мукасан», в котором выступал 25 лет.


    Теги:
    Культура Назначения Алматы
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