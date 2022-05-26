26 Мая 2022 11:45

Мука в РК подорожала на 8% за месяц и сразу на 23% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель 2022 года в стране произвели 1,2 млн тонн муки из зерновых культур — на 4,6% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего муки традиционно произвели в Костанайской области: 399,9 тыс. тонн, плюс 10,8% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Северо-Казахстанская (118 тыс. тонн, плюс 25,2% за год) и Карагандинская (96,2 тыс. тонн, минус 4,4%) области.

В целом за январь–декабрь 2021 года производство упало на 6,9%, до 3,1 млн тонн.

Казахстан обеспечивает собственные потребности в сегменте полностью. Так, по итогам первого квартала местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 99,5%.

Импорт в целом вырос, причём на заметные 23,9%, но это всего 4,1 тыс. тонн, против произведённых внутри страны за этот период 827,8 тыс. тонн. Тем временем на экспорт отправили 467,8 тыс. тонн муки — сразу на 36,4% больше, чем годом ранее. Доля экспорта составила 56,2% от ресурсов.

Реализация на внутреннем рынке, в свою очередь, сократилась — на 11,5%, до 364,1 тыс. тонн.

В то же время отечественные переработчики зерна бьют тревогу: по их информации, в Казахстан активно завозится российская мука, сообщает inbusiness.kz. При этом схемы ввоза бывают далёкими от тех, что принято называть легальными. Мукомолы обеспокоены, ведь продукция из РФ, тем более ввезённая по «серым» схемам, дешевле, чем казахстанская. Из-за этого возникает серьёзная опасность лишиться как малочисленных внешних рынков, так и собственного внутреннего.

В денежном выражении экспорт муки за январь–март 2022 года вырос сразу на 78,2% за год, до 172,8 млн долларов.

В страны СНГ в натуральном выражении отправлено 126 тыс. тонн муки — на 23,8% больше, чем годом ранее. Здесь главный импортёр нашей продукции — Узбекистан: 90,7 тыс. тонн муки — на 28,1 % больше, чем в январе–марте 2021-го. В тройку лидеров также попали Туркменистан и Россия.

В страны, не входящие в состав СНГ, отправлено 341,9 тыс. тонн муки на сумму 132,4 млн долларов. Здесь основной объём завозит Афганистан: 341,8 тыс. тонн — на 42% больше, чем годом ранее.

На 25 мая текущего года, по данным GlobalProductPrices.com, среди 91 государства, вошедшего в рейтинг, самые доступные цены на муку были в Беларуси — 0,39 долларов за кг. В тройку лидеров также вошли Шри-Ланка и Бельгия — 0,4 и 0,46 долларов за кг муки соответственно.

Дороже всего мука стоила в Макао — 3,2 долларов за кг. Среди самых «дорогих» также оказались Гонконг (Китай) и Саудовская Аравия — 2,92 долларов.

Казахстан оказался на 33-м месте из 91. Стоимость муки у нас составляла 0,95 долларов за кг. Среди стран СНГ, по которым в рейтинге приведены данные, лучше, чем в РК, обстоят дела с ценами на муку в Азербайджане (0,88 долларов за кг), Украине (0,71 долларов) и Узбекистане (0,6 долларов). Россия, в свою очередь, разместилась на 38-м месте, уступив Казахстану с показателем 1,01 долларов за кг муки.

В апреле текущего года цены на муку в Казахстане выросли сразу на 7,5% за месяц и на 22,7% за год. Стоимость муки высшего сорта составила 301 тенге, первого сорта — 200 тенге за кг.

В месячной динамике сразу на 22,6% подорожала мука в Жамбылской области, на 15% — в Западно-Казахстанской, на 14,1% — в Туркестанской.

В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители той же Жамбылской области: сразу на 50,6% за год. В тройке антилидеров также оказались Северо-Казахстанская и Туркестанская области: 28,5% и 27,9% соответственно.

Среди крупных городов страны дороже всего мука высшего сорта стоила в столице (369 тенге за кг), дешевле всего — в Павлодаре (205 тенге). Мука первого сорта также дороже всего обходилась жителям столицы (263 тенге), а дешевле всего она стоила в Петропавловске (139 тенге).