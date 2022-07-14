14 Июля 2022 14:36

Мука в Казахстане за год подорожала более чем на 33 процента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам июня 2022 года цены на муку выросли на 2,8% за месяц, на 26,7% с начала года и на 33,1% за год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Стоимость килограмма муки первого сорта составила 214 тенге, высшего сорта - 332 тенге. Среди крупных городов Казахстана страны самая высокая цена на муку высшего сорта зафиксирована в Шымкенте (390 тенге), самая низкая - в Павлодаре (213 тенге). Мука первого сорта дороже всего стоила в Конаеве (270 тенге), дешевле всего - в Петропавловске (145 тенге).

За январь–май 2022 года в Казахстане произвели 1,4 млн тонн муки из зерновых культур, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего муки традиционно произвели в Костанайской области: 481,8 тыс. тонн. В тройке лидеров также оказались Северо-Казахстанская область (140,7 тыс. тонн) и Шымкент (119,7 тыс. тонн).

Казахстанские мукомолы обеспечивают спрос на муку (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на высоком уровне: по итогам января - апреля текущего года - на 99,1%.

Импорт вырос в более чем два раза, но это всего 10 тыс. тонн, против произведённых за этот период внутри страны 1,1 млн тонн.

На экспорт отправили 627,3 тыс. тонн муки - на 34,6% больше, чем годом ранее. Доля экспорта составила 57,6% от ресурсов. В денежном выражении за январь–апрель 2022 года экспорт вырос на 79,2% за год, до 234,3 млн долларов.

В страны СНГ в натуральном выражении отправлено 170,8 тыс. тонн муки - на 14,9% больше, чем годом ранее. Больше всего казахстанской муки отправили в Узбекистан: 124,3 тыс. тонн. В тройке лидеров также оказались Туркменистан и Таджикистан.

В страны, не входящие в СНГ, экспортировано 456,5 тыс. тонн муки на сумму 179,6 млн долларов. Основной объём ушёл в Афганистан: 456,1 тыс. тонн - на 44,4% больше, чем годом ранее.

Между тем, на внутреннем рынке реализация сократилась на 18,1% за год, до 461,6 тыс. тонн.

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