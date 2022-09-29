Мука подорожала в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам августа 2022 года цены на муку выросли на 4,3% за месяц — это один из самых высоких показателей месячного удорожания муки с 2011 года. Более того, рекордные с 2011 года показатели месячного роста цен на муку пришлись на апрель и май текущего года — на 7,5% и 6,8% соответственно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Среднемесячное повышение цен на муку с 2011 года по 2021 год составляло 0,8%. Однако в текущем году по итогам января–августа мука дорожала в месяц в среднем уже на 4%.

В региональном разрезе по итогам августа 2022 года самый высокий месячный рост цен на муку был отмечен в Павлодарской (на 12,8%), Жетысуской (на 12,4%) и Западно-Казахстанской (на 11,9%) областях. Меньше всего мука подорожала в Акмолинской (на 0,3%), Актюбинской (на 0,6%) и Северо-Казахстанской (на 0,8%) областях.

Что касается более долгосрочной динамики, то по итогам августа текущего года мука выросла в цене на 36,8% по сравнению с декабрём прошлого года, а за год — сразу на 41,4%.

Оба показателя являются самыми высокими за всё время.

В то же время производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь–август текущего года составило 2 млн тонн — на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее объём производства показал спад на 3,8%.

Чуть более 1,9 млн тонн выпущенной в секторе продукции пришлось на пшеничную или суржиковую муку, 138,9 тыс. тонн — на смеси для приготовления хлебобулочных изделий, 7,4 тыс. тонн — на растительную муку мелкого и грубого помола.

За январь–июль текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку мелкого помола из зерновых культур на 98,9%, против 99,6% в аналогичном периоде прошлого года. Объём производства в этом периоде сократился на 1,2% за год, в то время как импорт вырос в 2,5 раза, но лишь до 18,8 тыс. тонн.

Экспорт, в свою очередь, увеличился на 24,9%, составив за январь–июль 2022 года 935,3 тыс. тонн, а объём реализации на внутреннем рынке, наоборот, сократился на 20,5%, до 757,5 тыс. тонн.