Мухтару Джакишеву отказано в досрочном освобождении

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В суде №2 города Семей Восточно-Казахстанской области состоялось заседание по вопросу о досрочном освобождении Мухтара Джакишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Ермек Шымыров, рассмотревший дело о досрочном освобождении Мухтара Джакишева, зачитал решение об отказе в удовлетворении просьбы.

Судья разъяснил, что причина отказа в том, что Мухтар Джакишев не возместил полностью ущерб, нанесенный при совершении преступления.

«Капчагайский городской суд 15 мая 2014 года принял решение о взыскании с Джакишева 99 миллиардов тенге в пользу потерпевших. В суд не поступали документы о возмещении ущерба. Джакишеву была назначена инвалидность 4 мая 2018 года. То есть М.Джакишев до этого времени, в течение 4 лет не принял никаких мер для возмещения ущерба потерпевшим», – сказал Ермек Шымыров.

Напомним, 2 марта 2010 года экс-президент АО «НК «КазАтомПром» Мухтар Джакишев был приговорен к 14 годам тюрьмы строгого режима по обвинениям в растрате вверенного имущества. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.