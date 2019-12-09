Мухтара Тлеуберди пригласили в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о предстоящем официальном визите министра Мухтара Тлеуберди в США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12-13 декабря планируется официальный визит министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в США по приглашению американской стороны. В рамках визита предусмотрена встреча с государственным секретарем Майком Помпео, официальными представителями правительства, конгресса США и Всемирного банка», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

По его словам, в ходе планируемых переговоров планируется обсудить широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки.

«15-16 декабря в Мадриде министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди примет участие в 14-м совещании министров иностранных дел стран-участниц форума Азия-Европа, посвященном теме «Азия и Европа вместе за эффективную многосторонность», - добавил представитель МИД.

А.Смадияров также сообщил, что в мероприятии планируется участие руководителей внешнеполитических ведомств из 51 страны Азии и Европы, а также ЕС и АСЕАН.

«В ходе форума будут обсуждаться многосторонние вопросы международной повестки дня, в том числе укрепление взаимосвязи между странами Азии и Европы, устойчивое развитие, изменение климата, ядерное нераспространение, кибербезопасность, ситуация в Сирии, Афганистане и так далее. На полях СМИ также запланирован ряд двусторонних встреч главы МИД Казахстана с главами внешнеполитических ведомств стран-участники АСЕАН», - заключил спикер.