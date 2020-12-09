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Мухтар Толеген: Принимающую нестандартные решения молодежь отберут на парламентских выборах

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Декабря 2020, 18:28
Мухтар Толеген: Принимающую нестандартные решения молодежь отберут на парламентских выборах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – По словам ректора Восточно-Казахстанского государственного университета Мухтара Толегена, на предстоящих парламентских выборах отберут молодых лидеров, которые умеют принимать нестандартные решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом он рассказал на совете экспертов «Выборы 2021: важность и особенность», который прошел в Усть-Каменогорске.

«До начала выборной кампании были предприняты необходимые меры для участия всех категорий граждан в общественно-политической жизни страны. Эта пропорциональная модель полностью соответствует мировому демократическому опыту. Такая мера оптимизирует деятельность политических партий, укрепит политическую систему, будет способствовать развитию демократии. Предстоящие выборы особенные, по сравнению с прошлыми. Их особенность заключается в длительном периоде перед агитацией - 51 день», - сказал Мухтар Толеген.

По его словам, партиям предоставлена возможность тщательно и усердно подготовиться к выборной кампании.

«Политические партии должны эффективно и креативно использовать этот промежуток времени до агитации. В Конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан» впервые утверждена 30 процентная квота для женщин и молодежи. Эта норма является эффективным механизмом привлечения представительниц женского пола и подрастающего поколения в органы власти. В результате будут отобраны молодые лидеры, которые умеют принимать нестандартные решения», - заключил ректор Восточно-Казахстанского государственного университета Мухтар Толеген.


Восточно-Казахстанская область   Выборы-2021  
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