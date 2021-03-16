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    18:17, 15 Март 2021 | GMT +6

    Мухтар Тлеуберди встретился с управляющим директором канадской нефтегазовой компании «Condor Petroleum»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с управляющим директором канадской нефтегазовой компании «Condor Petroleum» Норманом Стормом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Собеседники обсудили широкий спектр вопросов развития экономики в посткризисный период, ведения бизнеса и инвестиций в Казахстане. «Condor Petroleum» заинтересована в реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Казахстане.

    Компания работает более 20 лет в нефтегазовой отрасли Казахстана. В настоящее время реализуется проект нефтедобычи на месторождении Жаркамыс в Актюбинской области. На сегодня «Condor Petroleum» уже инвестировала в экономику страны более 250 млн. долларов США.


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