Мухтар Тлеуберди встретился с Сумой Чакрабарти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с советником Президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития Сэром Сумой Чакрабарти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего совершенствования системы управления инвестициями. Обменялись мнениями по улучшению работы Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.

Собеседники договорились поддерживать постоянный диалог и регулярные встречи.