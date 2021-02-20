22:03, 19 Февраль 2021 | GMT +6
Мухтар Тлеуберди встретился с Сумой Чакрабарти
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с советником Президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития Сэром Сумой Чакрабарти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего совершенствования системы управления инвестициями. Обменялись мнениями по улучшению работы Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.
Собеседники договорились поддерживать постоянный диалог и регулярные встречи.