Мухтар Тлеуберди встретился с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия

АНТАЛИЯ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дипломатического Форума в Анталии состоялась встреча заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития и расширения существующих связей сотрудничества между страной-учредителем Фонда - Казахстаном и организацией.

В ходе встречи Гюнай Эфендиева подчеркнула, что Фонд принимает активное участие в организации мероприятий, а также реализации различных проектов в направлении защиты и пропаганды материально-культурного наследия Казахстана. Она также отметила, что дальнейшая совместная работа по популяризации многовековых традиций и богатой истории тюркоязычных стран, включая Казахстан, внесет особый вклад в культурное развитие тюркского мира в целом.

В свою очередь, Мухтар Тлеуберди подчеркнул важность деятельности Фонда в сближении тюркоязычных народов и выразил поддержку проектам, реализуемым организацией.

В ходе встречи стороны отметили значимость объявления города Туркестана духовной столицей тюркского мира, а города Шуша - культурной столицей Азербайджана. Они подчеркнули важность дальнейших совместных усилий для становления города Шуша одним из видных культурных центров тюркского мира.