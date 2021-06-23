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    21:36, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Мухтар Тлеуберди встретился с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия

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    АНТАЛИЯ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дипломатического Форума в Анталии состоялась встреча заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития и расширения существующих связей сотрудничества между страной-учредителем Фонда - Казахстаном и организацией.

    В ходе встречи Гюнай Эфендиева подчеркнула, что Фонд принимает активное участие в организации мероприятий, а также реализации различных проектов в направлении защиты и пропаганды материально-культурного наследия Казахстана. Она также отметила, что дальнейшая совместная работа по популяризации многовековых традиций и богатой истории тюркоязычных стран, включая Казахстан, внесет особый вклад в культурное развитие тюркского мира в целом.

    В свою очередь, Мухтар Тлеуберди подчеркнул важность деятельности Фонда в сближении тюркоязычных народов и выразил поддержку проектам, реализуемым организацией.

    В ходе встречи стороны отметили значимость объявления города Туркестана духовной столицей тюркского мира, а города Шуша - культурной столицей Азербайджана. Они подчеркнули важность дальнейших совместных усилий для становления города Шуша одним из видных культурных центров тюркского мира.


    Теги:
    Тюркский мир МИД РК Интеграция и партнерство
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