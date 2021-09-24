Мухтар Тлеуберди  встретился с представителями бизнеса США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел в Нью-Йорке круглый стол с крупнейшими американскими компаниями, заинтересованными в инвестиционном сотрудничестве с Казахстаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанский министр подтвердил готовность Правительства РК создать все необходимые условия для привлечения ПИИ в приоритетные сектора, включая сельское хозяйство, производство продуктов питания, машиностроение, химию, металлургию, нефтепереработку, ИТ, транспорт и логистику.

М.Тлеуберди также провёл серию раздельных встреч с руководством американских компаний «Tyson Foods», «Valmont», «Agricultural Solutions Group», «Morgan Stanley» и «City Group».

Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнёров и инвесторов в Казахстане. На сегодняшний день в РК работают более 500 американских компаний в машиностроительной, химической, строительной, нефтегазовой сферах, а также на IT-платформах и других площадках. Объем американских инвестиций, привлеченных в казахстанскую экономику начиная с 2005 года составил более 45 млрд. долларов США.