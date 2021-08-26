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Мухтар Тлеуберди встретился с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии

26 Августа 2021 19:56
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Мухтар Тлеуберди встретился с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл переговоры с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреасом Эби прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан .

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Стороны с удовлетворением подчеркнули, что несмотря на пандемию COVID-19, Казахстан и Швейцария продолжают активное взаимодействие по всему спектру двусторонней повестки. Налажен политический диалог на высшем уровне: переговоры глав государств в конце мая в формате видеоконференции, планируется официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию.

Обсуждены итоги визита представительной бизнес-делегации Швейцарии в Казахстан в мае 2021 года и деятельность Делового совета.

Была отмечена важность парламентской дипломатии в укреплении двустороннего сотрудничества. Стороны приветствовали активное взаимодействие парламентариев двух стран в рамках Межпарламентской группы сотрудничества «Казахстан – Швейцария».

Швейцария является третьим по величине инвестором в экономику Казахстана, где сегодня работают более 400 компаний с участием швейцарского капитала.


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