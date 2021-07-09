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Мухтар Тлеуберди встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

9 Июля 2021, 17:11
Мухтар Тлеуберди встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл встречу с председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром, находящимся в Казахстане с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В ходе встречи собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие Казахстана и ООН в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией COVID-19 и изменением климата, достижению целей устойчивого развития, обеспечению глобальной и региональной безопасности и стабильности, а также обменялись мнениями по широкому спектру вопросов международной повестки дня.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН позитивно высказался о предпринимаемых в стране антикризисных мерах и реформах, нацеленных на претворение в жизнь концепции «Слышащего государства», и приветствовал разработку казахстанской вакцины QazVac.

Кроме того, В. Бозкыр высоко оценил международную деятельность и инициативы Казахстана в сферах нераспространения ОМУ, укрепления глобальной биологической безопасности, религиозной толерантности, гендерного равенства, продвижения интересов стран, не имеющих выхода к морю, а также усилия нашей страны по разрешению международных конфликтов и оказанию помощи Афганистану и ряду стран Центральной Азии.

В ходе визита председатель Генассамблеи ООН был принят Главой государства и провел встречу со спикером Сената Парламента РК.


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