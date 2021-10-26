Мухтар Тлеуберди встретился с министром финансов Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Венгрии Михаем Варгой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надежным и первым

в регионе Центральной и Восточной Европы стратегическим партнером, дружественным государством, с народом которого мы чувствуем историческую и духовную связь», - сказал Мухтар Тлеуберди по итогам встречи.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что на сегодня наши страны не имеют никаких разногласий. Политический диалог между Казахстаном и Венгрией находится на высоком уровне.

«Нур-Султан и Будапешт поддерживают инициативы и усилия друг друга на международной арене, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего взаимодействия. Мы с господином Варгой обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Казахстаном и Венгрией в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Отметили важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, путем углубления экономического и инвестиционного взаимодействия, а также наращивания двусторонней торговли. Особое внимание уделили сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, энергетики, «зеленой экономики», здравоохранения, образования и культуры», - добавил Мухтар Тлеуберди.