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Мухтар Тлеуберди рассказал представителям иностранного дипкорпуса о текущей ситуации в стране

13 Января 2022 20:58
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Мухтар Тлеуберди рассказал представителям иностранного дипкорпуса о текущей ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В казахстанском внешнеполитическом ведомстве с участием аккредитованного иностранного дипломатического корпуса прошел брифинг заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, посвященный текущей ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своем выступлении Мухтар Тлеуберди представил хронологию событий начала января 2022 года в различных регионах страны, а также их основные последствия. Дипкорпус был проинформирован о причинах произошедшего и реакции государства. Он отметил, что обстановка в стране полностью стабилизировалась, миротворцы ОДКБ завершили миссию. Внешняя политика РК остается приверженной своим основополагающим принципам. Все наши международные обязательства остаются в полном объеме.

Министр подробно остановился на задачах по обновлению общества и экономики государства, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед вновь сформированным Правительством во время выступления в Мажилисе Парламента 11 января.

В частности, Правительство предпримет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана, будет разработана новая Концепция инвестиционной политики.

В свою очередь, выразив солидарность с народом Казахстана в это непростое время, главы дипломатических миссий иностранных государств поблагодарили за предоставленную возможность получить информацию «из первых уст» и выразили поддержку усилиям Правительства и Главы государства по восстановлению страны после произошедших трагических событий.

Отдельное внимание было уделено планам по реализации комплекса посткризисных мер, предложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленных на формирование принципиально новой парадигмы развития Казахстана.

В завершение встречи Мухтар Тлеуберди подробно ответил на вопросы дипломатического корпуса.



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#МИД РК   #Международная деятельность РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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