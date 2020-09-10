Мухтар  Тлеуберди провел встречи с главами МИД Кыргызстана и Индии

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - На полях СМИД ШОС состоялись встречи министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министрами иностранных дел Кыргызской Республики и Республики Индия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

С Чингизом Айдарбековым были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-кыргызского многопланового сотрудничества и реализация договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях.

Детально рассматривался вопрос возобновления транспортного сообщения между государствами и режим пересечения границ гражданами обеих республик. Кыргызская сторона выразила особую признательность Казахстану за оказанное содействие в борьбе с коронавирусом и совместной работе по возвращению кыргызских граждан на родину.

Главы МИД двух стран также рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Министр Субраманьян Джайшанкар отметил высокую динамику политического сотрудничества и обмена визитами на высшем уровне между Казахстаном и Индией.

Стороны с удовлетворением восприняли рост товарооборота между странами, который достиг 1,57 млрд. долл. США за январь-май 2020 года, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С. Джайшанкар подчеркнул важность дальнейшего расширения казахстанско-индийского сотрудничества, в том числе в области энергетики, инвестиций, фармацевтики и логистики.

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие в целях реализации ранее достигнутых договоренностей, а также совместно провести ряд мероприятий, направленных на дальнейшее углубление стратегического партнерства между Нур-Султаном и Нью-Дели.

Индия и Кыргызстан приветствовали предстоящее председательство Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.