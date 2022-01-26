Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Макдумом Шахом Махмудом Куреши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обсудили перспективы взаимодействия двух стран на международных площадках.
Министр М.Тлеуберди отметил, что Казахстан полностью поддерживает Пакистан в предстоящем председательстве в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества и подтвердил свое участие в данном мероприятии.
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