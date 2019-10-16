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Мухтар Тлеуберди провел переговоры со своим корейским коллегой
16 Октября 2019 11:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел переговоры со своим корейским коллегой Кан Ген Хва, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Пред началом форума состоялась двусторонняя встреча нашего министра со своим корейским коллегой. Естественно, данный вопрос (об ужесточении правил выезда для казахстанцев в Южную Корею – прим. авт.) также обсуждался с корейской стороной. Детали я не могу пока разглашать», - отметил в интервью журналистам официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Ранее он сообщил, что на 1 сентября 2019 года нелегально на территории Южной Кореи, по данным корейской стороны, находятся более 10 тыс. казахстанцев.
Отметим, сегодня в МИД РК проходит 12-й Форум «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК) на уровне министров иностранных дел.
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