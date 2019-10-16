Мухтар Тлеуберди провел переговоры со своим корейским коллегой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел переговоры со своим корейским коллегой Кан Ген Хва, передает корреспондент МИА «Казинформ».





«Пред началом форума состоялась двусторонняя встреча нашего министра со своим корейским коллегой. Естественно, данный вопрос (об ужесточении правил выезда для казахстанцев в Южную Корею – прим. авт.) также обсуждался с корейской стороной. Детали я не могу пока разглашать», - отметил в интервью журналистам официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.





Ранее он сообщил, что на 1 сентября 2019 года нелегально на территории Южной Кореи, по данным корейской стороны, находятся более 10 тыс. казахстанцев.

Отметим, сегодня в МИД РК проходит 12-й Форум «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК) на уровне министров иностранных дел.



