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Мухтар Тлеуберди провел личный прием граждан в партии «Nur Otan»
4 Октября 2019 12:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жители Нур-Султана и Алматы обратились к министру с различными вопросами касательно получения визы, вида на жительства.
В частности, житель столицы Василий Мирошниченко обратился с просьбой рассмотреть вопрос касательно оказания помощи в получении алиментов от сыновей, проживающих на территории Российской Федерации.
В свою очередь, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди выслушав гражданина, пообещал через консульскую службу решить и проконтролировать данный вопрос.
«В партии «Nur Otan» обращаются по различным вопросам. Конечно, основная часть вопросов составляет социальное обеспечение, трудоустройства, обеспечения жильем. Тем не менее, поступают такие обращения как оказание помощи в получении визы, защита прав наших граждан за рубежом. В прием сегодня записались три человека. По всем вопросам будут даны соответствующие поручения», - прокомментировал консультант республиканской общественной приемной партии Бауыржан Касыбеков.
По данным общественной приемной, за 9 месяцев текущего года в «Nur Otan» поступило свыше 50 обращений по вопросам деятельности Министерства иностранных дел, по итогам которых даны соответствующие ответы.
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