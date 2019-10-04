Мухтар Тлеуберди провел личный прием граждан в партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Нур-Султана и Алматы обратились к министру с различными вопросами касательно получения визы, вида на жительства.

В частности, житель столицы Василий Мирошниченко обратился с просьбой рассмотреть вопрос касательно оказания помощи в получении алиментов от сыновей, проживающих на территории Российской Федерации.

В свою очередь, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди выслушав гражданина, пообещал через консульскую службу решить и проконтролировать данный вопрос.

«В партии «Nur Otan» обращаются по различным вопросам. Конечно, основная часть вопросов составляет социальное обеспечение, трудоустройства, обеспечения жильем. Тем не менее, поступают такие обращения как оказание помощи в получении визы, защита прав наших граждан за рубежом. В прием сегодня записались три человека. По всем вопросам будут даны соответствующие поручения», - прокомментировал консультант республиканской общественной приемной партии Бауыржан Касыбеков.

По данным общественной приемной, за 9 месяцев текущего года в «Nur Otan» поступило свыше 50 обращений по вопросам деятельности Министерства иностранных дел, по итогам которых даны соответствующие ответы.