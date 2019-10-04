+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мухтар Тлеуберди провел личный прием граждан в партии «Nur Otan»

4 Октября 2019 12:24
Поделиться:
Мухтар Тлеуберди провел личный прием граждан в партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Нур-Султана и Алматы обратились к министру с различными вопросами касательно получения визы, вида на жительства.

В частности, житель столицы Василий Мирошниченко обратился с просьбой рассмотреть вопрос касательно оказания помощи в получении алиментов от сыновей, проживающих на территории Российской Федерации.
В свою очередь, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди выслушав гражданина, пообещал через консульскую службу решить и проконтролировать данный вопрос.
«В партии «Nur Otan» обращаются по различным вопросам. Конечно, основная часть вопросов составляет социальное обеспечение, трудоустройства, обеспечения жильем. Тем не менее, поступают такие обращения как оказание помощи в получении визы, защита прав наших граждан за рубежом. В прием сегодня записались три человека. По всем вопросам будут даны соответствующие поручения», - прокомментировал консультант республиканской общественной приемной партии Бауыржан Касыбеков.
По данным общественной приемной, за 9 месяцев текущего года в «Nur Otan» поступило свыше 50 обращений по вопросам деятельности Министерства иностранных дел, по итогам которых даны соответствующие ответы.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК, Нур Отан,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив