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    02:24, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Мухтар Тлеуберди принял участие во встрече руководителей МИД стран Центральной Азии

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности», которая пройдет в Ташкенте 15-16 июня.

    Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к очередной Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии в Туркменистане, в том числе проекты вносимых на рассмотрение лидеров стран совместных документов.

    В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Республики Таджикистан Сирожиддин Мухриддин, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Маредов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и первый заместитель МИД Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев.


    Теги:
    Международная деятельность Политика МИД РК Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Мухтар Тлеуберди Интеграция и партнерство
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