Мухтар Тлеуберди принял участие во встрече руководителей МИД стран Центральной Азии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности», которая пройдет в Ташкенте 15-16 июня.

Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к очередной Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии в Туркменистане, в том числе проекты вносимых на рассмотрение лидеров стран совместных документов.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Республики Таджикистан Сирожиддин Мухриддин, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Маредов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и первый заместитель МИД Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев.