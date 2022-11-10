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Мухтар Тлеуберди принял участие во встрече глав МИД стран Организации тюркских государств в Самарканде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Ноября 2022, 17:24
Мухтар Тлеуберди принял участие во встрече глав МИД стран Организации тюркских государств в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - В преддверии 9-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) состоялось Совещание министров иностранных дел. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава МИД отметил твердую приверженность Казахстана своим обязательствам в рамках тюркских организаций сотрудничества и готовность вносить вклад в дальнейшее развитие сотрудничества, укрепление экономического и культурного взаимодействия государств-членов, а также повышение эффективности организации.

В ходе заседания участники обсудили вопросы повестки дня 9-го Саммита с участием глав государств ОТГ, в частности были утверждены проекты документов и решений, планируемых к подписанию и принятию в ходе данного мероприятия.

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Организация тюркских государств (ОТГ) была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в городе Нахчыван (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в г. Стамбул (Турция). В настоящее время в Организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

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Фото: пресс-служба МИД РК
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