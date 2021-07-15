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    14:22, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Мухтар Тлеуберди принял участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии и США

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие во встрече диалогового формата «С5+1» Центральная Азия - США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В приветственной речи глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов отметил уникальность формата встречи «С5+1», способствующий развитию регионального партнерства в сфере экономики, энергетики и торговли, решения экологических проблем, а также совместному реагированию на угрозы безопасности.

    Заместитель советника президента США по национальной безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл подчеркнула необходимость совместных действий в свете растущих глобальных угроз.

    «Сейчас наиболее актуальны проблемы безопасности в Афганистане и пандемия коронавируса. Каждая страна в отдельности не сможет справиться в одиночку и поэтому борьба с ними отвечает интересам всех стран - участниц встречи. США придают большое значение сотрудничеству со странами региона в этом направлении», - сказала представитель США.

    Далее стороны обсудили актуальные аспекты сотрудничества в рамках формата «С5+1», обменялись мнениями по вопросам международной политики и обеспечения региональной безопасности.

    Мероприятие организовано в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Вызовы и возможности».

    Также сегодня запланированы двусторонние встречи главы МИД Казахстана с коллегами из Туркменистана - Р. Мередовым, Королевства Саудовской Аравии - принцем Фейсалом бен Фархан Аль Саудом, Индии - С. Джайшанкаром, и Китая - Ван И.


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