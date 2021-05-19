Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ
ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе мероприятия главы МИД обсудили широкий круг вопросов текущей деятельности ОДКБ и перспектив ее развития, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
М.Тлеуберди проинформировал участников заседания о позиции Казахстана по сотрудничеству в формате Организации, высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее всестороннее развитие этой организации.
Отдельное внимание было уделено реализации инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении института Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, которая была выдвинута на декабрьском Саммите ОДКБ в 2020 году.
Министр выразил признательность коллегам и Генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю за обстоятельный диалог и практические идеи по предложению Президента Казахстана.
По итогам заседания министры одобрили проекты документов, ряд из которых будут вынесены на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированную на четвертый квартал текущего года в Душанбе. Среди них – Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ, План мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ.
Главы внешнеполитических ведомств также приняли четыре политических заявления – по случаю 75-летия Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге, об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, о сотрудничестве ОДКБ с государствами и международными организациями, по поводу продления срока действия Договора между Россией и США по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Напомним, ОДКБ создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой, наряду с Казахстаном, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Председательство в Совете министров иностранных дел в соответствии с принятым в ОДКБ ротационным механизмом в текущем году возложено на Республику Таджикистан.
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