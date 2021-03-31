ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в 9-ой министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» под лозунгом «Укрепление консенсуса для мира и развития». Формат Стамбульского процесса представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по установлению мира и процветания в Афганистане и регионе в целом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В конференции приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Узбекистана и представители ООН, ОИС, СВМДА. Участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и сотрудничества в контексте Афганистана.

В своем выступлении М.Тлеуберди заявил, что Казахстан продолжает вносить свой вклад в международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, ежегодно оказывая финансовую, техническую и гуманитарную помощь. Он также подчеркнул важность продвижения межафганских мирных переговоров на основе компромиссов, при этом выразил поддержку последним инициативам «расширенной Тройки» в Москве и предстоящей международной конференции по Афганистану под эгидой ООН в Турции.

По итогам мероприятия принята Душанбинская декларация, которая подчеркнула необходимость дальнейшего развития регионального сотрудничества как эффективного способа противостояния общим вызовам и укрепления безопасности и стабильности в Афганистане.

На полях стамбульского процесса М. Тлеуберди провел двусторонние переговоры с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Узбекистана Абдулазизом Камиловым, Пакистана Махмудом Куреши и Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия нашей страны с этими государствами.