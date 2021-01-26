НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили основные аспекты двусторонних отношений, подготовку к 14-му заседанию Казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству, взаимодействие в рамках международных организаций и в борьбе против коронавирусной инфекции.

Стороны отметили, что между двумя странами установлен прочный политический диалог, последовательно развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.