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    19:44, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Мухтар Тлеуберди принял посла Украины в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    В ходе встречи стороны обсудили основные аспекты двусторонних отношений, подготовку к 14-му заседанию Казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству, взаимодействие в рамках международных организаций и в борьбе против коронавирусной инфекции.

    Стороны отметили, что между двумя странами установлен прочный политический диалог, последовательно развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.


    Теги:
    Украина Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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