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    12:55, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Мухтар Тлеуберди принял Посла Северной Македонии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял Посла Северной Македонии Сали Лимани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, обсудили планы по проведению совместных мероприятий на текущий год.

    Стороны отметили, что между двумя странами установлены дружеские взаимоотношения и конструктивный диалог, последовательно развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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