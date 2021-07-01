НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял Посла Северной Македонии Сали Лимани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, обсудили планы по проведению совместных мероприятий на текущий год.

Стороны отметили, что между двумя странами установлены дружеские взаимоотношения и конструктивный диалог, последовательно развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.