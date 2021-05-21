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Мухтар Тлеуберди принял посла Румынии

21 Мая 2021 13:19
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Мухтар Тлеуберди принял посла Румынии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился с послом Румынии Чезар-Маноле Армяну по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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М. Тлеуберди высоко оценил достигнутый уровень казахстанско-румынского сотрудничества и выразил намерение Казахстана и в дальнейшем укреплять взаимодействие как на двусторонней основе, так и на международной арене. Румынскому послу вручена Почетная грамота за вклад в развитие отношений между Казахстаном и Румынией.

Посол Румынии поблагодарил за постоянную поддержку в ходе его миссии в Казахстане.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
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