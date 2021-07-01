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Мухтар Тлеуберди принял Посла Кыргызстана в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Июля 2021, 10:54
Мухтар Тлеуберди принял Посла Кыргызстана в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также ход исполнения достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, направленных на всестороннее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Министр вручил Послу орден «Достық» II степени за вклад в расширение и углубление двусторонних отношений.

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