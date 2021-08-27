Мухтар Тлеуберди принял нового исполнительного секретаря ОДВЗЯИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом, который находится в Казахстане с официальным визитом. После его вступления в должность это первая зарубежная поездка Р.Флойда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
М. Тлеуберди подтвердил твёрдую приверженность Казахстана политике укрепления режима запрещения ядерных испытаний, приверженности созданию мира, свободного от ядерного оружия, и скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Весьма символично, что свою первую официальную поездку Исполнительный секретарь начинает с Казахстана и посещения бывшего Семипалатинского ядерного полигона в канун 30-летия его закрытия. Это также совпадает с предстоящим 29 августа Международным днем против ядерных испытаний и 15-летием создания в Центральной Азии зоны свободной от ядерного оружия.
В свою очередь Р. Флойд, поблагодарив казахстанскую сторону за поддержку деятельности ОДВЗЯИ, отметил особую роль Казахстана в области ядерного разоружения и выразил надежду, что совместными усилиями страны-участники Договора смогут достичь цели по установлению мира без ядерного оружия.
Стороны также обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в частности, укрепление верификационного режима, предусматривающего функционирование сети станций международной системы мониторинга за ядерными испытаниями и инспекций на местах.
По итогам встречи принято Совместное заявление, в котором стороны подтвердили свою приверженность ядерному разоружению и нераспространению. В нём также содержится призыв ко всем государствам продолжать соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, подписать и/или ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, направленный на поддержание международного мира и безопасности.
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