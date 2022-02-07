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Мухтар Тлеуберди принял делегацию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

7 Февраля 2022 21:07
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Мухтар Тлеуберди принял делегацию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился с Региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Центральной Азии Рышардом Комендой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Собеседники обсудили актуальную повестку сотрудничества Казахстана с органами и механизмами ООН в области прав человека. Министр подчеркнул, что взаимодействие с УВКПЧ и независимыми правочеловеческими механизмами, действующими под эгидой ООН, является одним из приоритетных направлений сотрудничества нашей страны с данной международной организацией.

В этом контексте казахстанская сторона отметила значение, придаваемое началу своего трёхлетнего членства в Совете ООН по правам человека, и подтвердила намерение принять участие в Высоком сегменте 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Глава МИД информировал делегацию ООН о причинах и последствиях январских событий в Казахстане, а также о комплексных мерах, предпринимаемых государством для обеспечения исполнения своих международных обязательств в области прав человека. Он заверил, что любая информация о нарушениях прав человека, включая незаконные задержания и жестокое обращение, будет тщательно расследована.

УВКПЧ выразило готовность содействовать реализации нового этапа реформ Президента Касым-Жомарта Токаева.


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#ООН   #МИД РК   #Права человека  
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