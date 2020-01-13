Мухтар Тлеуберди примет участие в заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-21 января казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди примет участие в 17-м заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы сотрудничества между РК и ЕС, а также обменяться мнениями по актуальным аспектам международной повестки дня. В рамках визита запланированы встречи Министра с официальными лицами Европейской Комиссии, Европейского Парламента и Министерства иностранных дел Королевства Бельгии.

Кроме того, 21 января в городпе Братиславе (Словакия) планируется проведение казахстанско-словацкого делового круглого стола в здании Министерства иностранных дел.

Участие в д мероприятии примут представители государственных органов, квазигосударственного сектора, а также крупного бизнеса двух стран.

В ходе мероприятия, проводимого в рамках 8-го заседания Казахстанско-словацкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, планируется обсудить вопросы сотрудничества двух стран в различных отраслях экономики.

В бизнес-форуме примут участие представители более 20 словацких компаний, работающих в сферах энергетики, безопасности и оборонной промышленности, инжиниринга и пищевой промышленности, информационно-коммуникационных технологий, метрологии и гидрологии и т.д.