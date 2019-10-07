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Мухтар Тлеуберди примет участие в заседании СМИД СНГ в Ашхабаде

7 Октября 2019 17:13
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Мухтар Тлеуберди примет участие в заседании СМИД СНГ в Ашхабаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О предстоящих визитах на международном уровне рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 октября министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств в Ашхабаде под председательством Туркменистана. На повестке дня глав внешнеполитических ведомств – широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня, перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках содружества, согласование ряда решений, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений государств-участников в области безопасности», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга.

Кроме того, 9 октября в Нур-Султане состоится круглый стол ОБСЕ по Афганистану с участием министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди.

«В числе участников мероприятия - главы полевых миссий ОБСЕ в Центральной Азии, представители миссии ООН по содействию Афганистана, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, ШОС, СВМДА и другие. В ходе мероприятия представители международных и региональных организаций проинформируют участников мероприятия об их деятельности в отношении восстановления и оказании содействия Афганистану», - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Казахстан примет участие в 27-м заседании Берлинского евразийского клуба, которое состоится 9 октября в Брюсселе.

«Программа мероприятия предусматривает выступление высоких представителей структур ЕС, главы казахстанской делегации – заместителя министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева, а также запланирована панельная дискуссия представителей государственных органов, деловых кругов, экспертов Казахстана, Германии и Бельгии. В ходе пребывания в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Казахстана проведет ряд встреч с капитанами бельгийских экономических кругов», - проинформировал А. Смадияров.

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Ключевые слова: СНГ, МИД РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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