Мухтар Тлеуберди примет участие в заседании СМИД СНГ в Ашхабаде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О предстоящих визитах на международном уровне рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«10 октября министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств в Ашхабаде под председательством Туркменистана. На повестке дня глав внешнеполитических ведомств – широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня, перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках содружества, согласование ряда решений, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений государств-участников в области безопасности», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга.
Кроме того, 9 октября в Нур-Султане состоится круглый стол ОБСЕ по Афганистану с участием министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди.
«В числе участников мероприятия - главы полевых миссий ОБСЕ в Центральной Азии, представители миссии ООН по содействию Афганистана, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, ШОС, СВМДА и другие. В ходе мероприятия представители международных и региональных организаций проинформируют участников мероприятия об их деятельности в отношении восстановления и оказании содействия Афганистану», - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Казахстан примет участие в 27-м заседании Берлинского евразийского клуба, которое состоится 9 октября в Брюсселе.
«Программа мероприятия предусматривает выступление высоких представителей структур ЕС, главы казахстанской делегации – заместителя министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева, а также запланирована панельная дискуссия представителей государственных органов, деловых кругов, экспертов Казахстана, Германии и Бельгии. В ходе пребывания в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Казахстана проведет ряд встреч с капитанами бельгийских экономических кругов», - проинформировал А. Смадияров.
- Премьер-министр Монголии совершит официальный визит в Казахстан
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Болгарии
- Сбивший ребенка в Южной Корее казахстанец находится в Павлодаре – МИД РК
- Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом
- Больше всего жилья в СНГ строят в Казахстане
- Имя лучшего пресс-секретаря года назвали в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана