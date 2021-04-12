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Мухтар Тлеуберди поздравил Анн Линде с эффективным началом председательства в ОБСЕ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2021, 12:54
Мухтар Тлеуберди поздравил Анн Линде с эффективным началом председательства в ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с председателем ОБСЕ Анн Линде в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швеции госпожа Анн Линде прибыла в Казахстан с официальным визитом в рамках своего традиционного регионального турне в страны Центральной Азии. Казахстан активно взаимодействует с ОБСЕ во всех трёх измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном. Наша страна внесла вклад в деятельность Организации путем проведения Саммита глав государств и правительств стран-участниц ОБСЕ в Астане 1-2 декабря 2010 года и принятия Астанинской декларации «На пути к сообществу безопасности», где обозначено видение единого и неделимого Евро-Атлантического и Евразийского сообщества безопасности. Для нас было приятно и почётно участие госпожи председателя в онлайн-конференции 19 февраля, посвящённой 10-летнему юбилею саммита и его политическому наследию», - сказал Мухтар Тлеуберди в своем выступлении после встречи.

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Министр заверил, что наша страна поддерживает выбранный А. Линде курс.

«Хотел бы поздравить коллегу с эффективным и энергичным началом шведского председательства в ОБСЕ. Казахстан полностью поддерживает приоритеты шведского председательства по разрешению затяжных конфликтов и укреплению мер доверия, продвижению гендерного равенства и прав человека, экологической безопасности и борьбе с коррупцией, нацеленные на дальнейшее укрепление авторитета Организации и углубление всестороннего взаимодействия», - отметил он.

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