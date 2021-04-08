Мухтар Тлеуберди подвел итоги переговоров с Сергеем Лавровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди подвел итоги переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня наши переговоры с российской стороной традиционно были содержательными и результативными. Мы обсудили широкий круг вопросов, включая нынешнее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменялись мнениями по широкому спектру вопросов международной повестки дня. Конечно, не оставили без внимания такие важные вопросы, как обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии, на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке. При этом мы отметили общность подходов ко многим проблемам региональной и глобальной безопасности, особенно в части повышения или укрепления доверия в политическом диалоге», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД Казахстана отметил, что особое внимание было уделено графику международных мероприятий на высшем и высоком уровнях, а именно – участию Глав государств в двусторонних и многосторонних мероприятиях.

«В частности, учитывая весомую роль приграничного сотрудничества в отношениях между Казахстаном и Россией, на долю которого приходится около 70% двустороннего торгового оборота, мы будем готовиться к проведению XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Вы помните, он был отложен из-за пандемии и запланирован на текущий год в городе Кокшетау. Предполагаем, что насущные вопросы, стоящие перед регионами двух стран, будут рассмотрены на этом Форуме в присутствии Глав государств», - сообщил Мухтар Тлеуберди.

Как отметил глава МИД РК, сотрудничество с Россией было и остается в числе приоритетов внешней политики Казахстана. Все эти годы Казахстан демонстрировал твёрдую приверженность добрым партнерским отношениям.

«Символично, что на днях исполняется 60 лет первому полету человека в космос с космодрома Байконур. Сегодня Байконур является символом стратегического партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Россией. Продолжается работа по развитию космодрома, созданию космического ракетного комплекса «Байтерек», взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли, а также по проекту модернизации «Гагаринского старта». Мы придаём большое значение совместной работе на площадках таких международных организаций как СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, ШОС и СВМДА. Подтвердили общность позиций по различным вопросам международной повестки дня, договорились продолжать совместные шаги для укрепления основ безопасности как на региональном, так и глобальном уровне», - резюмировал Мухтар Тлеуберди.