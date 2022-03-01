Мухтар Тлеуберди подтвердил свое участие в Совете министров иностранных дел ОИС в Исламабаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди официально подтвердил свое участие в 48-м заседании Совета министров иностранных дел ОИС, которое состоится 22-23 марта в Исламабаде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства Пакистана.

Заседание СМИД ОИС совпадает с празднованием 75-й годовщины Дня независимости Пакистана. Министры иностранных дел, участвующие в СМИД ОИС, будут приглашены на парад «День Пакистана» в качестве «почетных гостей».

«Как член-основатель ОИС, считаем, что лучшим проявлением солидарности ислама является дальнейшее укрепление организации как выразителя мнения более 1,5 миллиардов мусульман во всем мире.

Пакистан гордится своей историей проведения крупных мероприятий ОИС, включая саммиты и заседания Совета министров иностранных дел (СМИД). Мы провели 2-й саммит ОИС в Лахоре в феврале 1974 года. Внеочередной саммит ОИС был проведен в Исламабаде в 1997 году по случаю золотого юбилея Пакистана.

Пакистан также четыре раза принимал у себя СМИД ОИС - 2 сессию в декабре 1970 года, 11 сессию в мае 1980 года, 21 сессию в апреле 1993 года и 34-ю сессию в мае 2007 года. 1 и 17-я внеочередные сессии СМИД ОИС состоялись в Исламабаде в январе 1980 года и декабре 2021 года.

Для нас будет большой честью провести 48-ю сессию СМИД в Исламабаде 22-23 марта 2022 года (после почти 15-летнего перерыва). Эта встреча будет совпадать с празднованием 75-й годовщины независимости Пакистана. Мы с нетерпением ждем возможности принять министров иностранных дел ОИС в Пакистане по этому «особому случаю».

Исламский мир сталкивается с множеством испытаний. Растущая волна исламофобии и ненависти угрожает мусульманским общинам во многих частях мира. Миллионы наших афганских братьев остаются на милость стихии и сталкиваются с неясным будущим под воздействием голода и болезней. Разрушительное воздействие пандемии Covid-19 еще не полностью преодолено.

Во время нашего председательства в СМИД Пакистан будет прилагать все усилия для укрепления единства государств-членов, продвигать справедливость для исламских народов и стремиться к достижению взаимоукрепляющих принципов процветания и развития для всех государств-членов ОИС. Обеспечение полного и окончательного восстановления после последствий пандемии также остается для нас одним из ключевых приоритетов.

Предложенная тема 48-й сессии «Партнерство во имя единства, справедливости и развития» полностью отражает эти приоритеты. Мы будем стремиться к установлению партнерских отношений во всем исламском мире и наведению тесных связей для решения множества проблем, стоящих перед уммой.

Список вопросов, стоящих перед 48-й сессией, широк и разнообразен. Наши дискуссии будут охватывать вопросы обеспечения мира и безопасности, экономического развития, культурного и научного сотрудничества, активизации роли ОИС и т.д. Более 100 резолюций, принятых в ходе сессии, сформулируют точку зрения ОИС на основные современные вопросы.

Данная встреча также предоставит возможность подвести итоги и рассмотреть решения, принятые в ходе 17-й внеочередной сессии для улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане.

Во время нашего предыдущего председательства в СМИД в 2007-08 годах Пакистан был инициатором переговоров по новому Уставу ОИС, что является проявлением нашей убежденности в том, что организация должна постоянно соответствовать современным и быстро меняющимся потребностям нашего времени.

Пакистан будет продолжать работать с другими государствами-членами ОИС в направлении реализации наших коллективных амбиций в «конкретные действия» и предпринимать конкретные шаги для дальнейшего укрепления связей исламской сплоченности и сотрудничества.

Мы уверены, что 48-я сессия СМИД станет важной исторической встречей в наших совместных усилиях по выработке совместного Исламского будущего. Со своей стороны, Пакистан по-прежнему готов поддерживать все усилия, направленные на содействие единству, братству и процветанию мусульманского мира», - говорится в сообщении.