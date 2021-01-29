Мухтар Тлеуберди обсудил с Сумой Чакрабарти вопросы инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с советником Президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития Сумой Чакрабарти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по исполнению поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по реформированию системы управления инвестициями, в частности по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов и совершенствованию механизмов привлечения иностранных инвестиций. Также обсуждены проблемные вопросы инвесторов, по которым требуется принятие решений Правительства.

С. Чакрабарти высоко оценил работу Консультативно-совещательного органа при МИД РК с участием гражданского общества Казахстана, а также поделился идеями о развитии совместных образовательных программ.

По итогам беседы стороны договорились о продолжении конструктивного диалога на регулярной основе.