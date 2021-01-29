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    19:11, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Мухтар Тлеуберди обсудил с Сумой Чакрабарти вопросы инвестиций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с советником Президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития Сумой Чакрабарти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по исполнению поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по реформированию системы управления инвестициями, в частности по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов и совершенствованию механизмов привлечения иностранных инвестиций. Также обсуждены проблемные вопросы инвесторов, по которым требуется принятие решений Правительства.

    С. Чакрабарти высоко оценил работу Консультативно-совещательного органа при МИД РК с участием гражданского общества Казахстана, а также поделился идеями о развитии совместных образовательных программ.

    По итогам беседы стороны договорились о продолжении конструктивного диалога на регулярной основе.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Инвестпроекты МИД РК Экономика
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