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Мухтар Тлеуберди: Казахстан продолжит способствовать дальнейшей кооперации с партнерами по ОБСЕ

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Февраля 2021, 17:23
Мухтар Тлеуберди: Казахстан продолжит способствовать дальнейшей кооперации с партнерами по ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан продолжит дальнейшее сотрудничество с партнерами по ОБСЕ. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди

«Мы готовы содействовать налаживанию практического сотрудничества между ОБСЕ и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии). Эти две площадки ставят перед собой идентичные цели, схожие подходы в решении ключевых проблем Евразии. В этой связи, призываем партнеров поддержать идею диалога СВМДА и ОБСЕ, а также трансформацию СВМДА в организацию по безопасности и развитию в Азии», - сказал Мухтар Тлеубеди международной онлайн-конференции «Астанинский Саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность».

Он отметил, что сегодня мир переживает эпоху разобщенности, силу роста национального эгоизма, протекционизма экономики и факторов силы в международных отношениях.

«Глобальная пандемия коронавируса усугубила эти тенденции. Под сводами глобализации человечество перестало быть единым и едва выдерживает натиск современных вызовов. На этом фоне мировое сообщество осознает необходимость формирования более устойчивой системы международных отношений. Поэтому как никогда важно укреплять сотрудничество стран ОБСЕ», - заявил министр.

«Речь должна идти прежде всего об устранении барьеров и санкций, развитии транзитно-транспортной инфраструктуры, сотрудничестве в области стандартизации, обмене и распространении научно-технической информации в том числе в рамках разработки лекарств и вакцин против коронавируса», - подчеркнул глава МИД.

По словам министра иностранных дел, Казахстан - страна, которой небезразлична судьба ОБСЕ.

«Мы первыми протянули руки помощи организации на фоне известного кадрового кризиса в прошлом году, выдвинув на пост верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств одного из опытнейших наших дипломатов Кайрата Абдрахманова. Таким образом, Казахстан вносил значительный вклад в укрепление организации и продолжит всячески способствовать дальнейшей кооперации с партнерами по ОБСЕ», - считает Мухтар Тлеуберди.

Ранее к участникам международной конференции обратился Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.


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