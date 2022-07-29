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Мухтар Тлеуберди: Цифровая экономика - ключевой фактор экономического роста стран ШОС
29 Июля 2022 16:01

Мухтар Тлеуберди: Цифровая экономика - ключевой фактор экономического роста стран ШОС

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Узбекистана главы внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили актуальное положение дел в мире и регионе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди отметил, что усиление протекционизма и разрыв торговых цепочек товарных поставок делают неотложной задачу по продвижению индустрии цифровых услуг и электронной коммерции на пространстве ШОС.

«Отмечая важность инноваций цифровой экономики как ключевого фактора экономического роста, уверен, что утвержденная на СГП ШОС в 2021 году Концепция создания пула технопарков инновационных кластеров ШОС позволит ускорить переход экономик наших стран на новый уровень технологического развития», - заявил министр.

Спикер добавил, что продвижению кооперации в сфере торговли могли бы способствовать использование в этих операциях национальных валют стран -участниц ШОС. Это одновременно поспособствует повышению инвестиционной привлекательности стран Организации.

Встреча СМИД ШОС является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, который пройдет в сентябре в Самарканде.


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